Trump vertrokken naar Egypte voor Gaza-top

SHARM-EL-SHEIKH (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump is vanuit Israël vertrokken naar Egypte. Hij wordt daar verwacht op een bijeenkomst over Gaza, waar wordt gesproken over het staakt-het-vuren en de toekomst van het Palestijnse gebied.

Verschillende wereldleiders zijn al aanwezig in het Egyptische Sharm-el-Sheikh, onder wie de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, de Italiaanse premier Giorgia Meloni, de Franse president Emmanuel Macron en de Britse premier Keir Starmer. De Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi ontvangt hen daar.

Trump gaf eerder op de dag nog een toespraak in de Knesset, het Israëlische parlement. Die sessie liep uit, waardoor Trump aanzienlijk later in Egypte is. Hij werd oorspronkelijk om 13.30 uur Nederlandse tijd verwacht.