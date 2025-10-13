ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump vertrokken naar Egypte voor Gaza-top

Samenleving
door anp
maandag, 13 oktober 2025 om 16:02
anp131025157 1
SHARM-EL-SHEIKH (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump is vanuit Israël vertrokken naar Egypte. Hij wordt daar verwacht op een bijeenkomst over Gaza, waar wordt gesproken over het staakt-het-vuren en de toekomst van het Palestijnse gebied.
Verschillende wereldleiders zijn al aanwezig in het Egyptische Sharm-el-Sheikh, onder wie de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, de Italiaanse premier Giorgia Meloni, de Franse president Emmanuel Macron en de Britse premier Keir Starmer. De Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi ontvangt hen daar.
Trump gaf eerder op de dag nog een toespraak in de Knesset, het Israëlische parlement. Die sessie liep uit, waardoor Trump aanzienlijk later in Egypte is. Hij werd oorspronkelijk om 13.30 uur Nederlandse tijd verwacht.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 327557060

Gevaar voor gezondheid én portemonnee: stap niet in de auto met winterjas aan

shutterstock_2528057475

De TV-kijkers zijn bijna allemaal verdwenen

ANP-514256293

Waarom je echt geen water uit plastic flessen moet drinken

ANP-539087619

Opinie: waarom Wilders de verkiezing gaat verliezen.

anp121025109 1

Timmermans (GroenLinks-PvdA) geïntimideerd in café in Amsterdam

ANP-507322012

Na 40.000 jaar worden microben wakker in de ontdooiende permafrost

shutterstock_2541978555

Wetenschappers vinden voor het eerst hersencellen die depressie sturen

Loading