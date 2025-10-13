Wall Street toont herstel na zware koersdreun

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York toonden maandag herstel na de zware koersdreun op vrijdag. Beleggers schoven de zorgen over de handelsstrijd tussen de VS en China weer aan de kant. Die handelsstrijd laaide vrijdag op nadat president Donald Trump had gedreigd met fors hogere importheffingen op Chinese producten. Ook zei Trump de geplande ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping te willen afzeggen. De dreigementen volgden op de aankondiging van strengere exportcontroles voor zeldzame aardmetalen door China.

Trump liet later weten de afspraak met Xi niet te hebben afgezegd. Ook stelde hij beleggers zondag gerust met een boodschap op Truth Social. "Maak je geen zorgen over China, het komt allemaal goed!", aldus Trump die benadrukte dat de VS "China willen helpen, niet schaden".

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,9 procent hoger op 45.869 punten. De S&P 500-index herstelde 1,2 procent op 6631 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 1,8 procent tot 22.597 punten.

Dreigementen Trump

Door de dreigementen van Trump zagen de Amerikaanse beurzen vrijdag nog 2 biljoen dollar aan marktwaarde verdampen. De S&P 500-index kende met een verlies van 2,7 procent de grootste daling sinds april dit jaar toen Trump zijn eerste handelstarieven voor vrijwel alle landen aankondigde.

De Nasdaq zakte vrijdag zelfs 3,6 procent door forse koersverliezen bij grote techconcerns. Veel technologiebedrijven zijn afhankelijk van zeldzame aardmetalen uit China voor de productie van onder andere halfgeleiders en elektrische voertuigen. Chipbedrijf Nvidia, iPhone-maker Apple en autofabrikant Tesla wonnen nu tot 2,7 procent.

Tienjarenplan

JPMorgan Chase ging 1,9 procent omhoog. De bank kondigde een tienjarenplan van in totaal 1,5 biljoen dollar aan om bedrijven te financieren en aandelen te kopen die van belang zijn voor de nationale veiligheid. Volgens topman Jamie Dimon is het "pijnlijk duidelijk geworden dat de Verenigde Staten zich te afhankelijk hebben gemaakt van onbetrouwbare bronnen van zeldzame aardmetalen".

Warner Bros. Discovery klom bijna 5 procent. Volgens persbureau Bloomberg heeft het media- en filmconcern een overnamebod van filmstudio Paramount Skydance afgewezen. Warner, dat zelf werkt aan een opsplitsing van het bedrijf, zou het bod te laag hebben gevonden. Zakenkrant The Wall Street Journal meldde vorige maand dat Paramount Skydance werkte aan een bod op zijn branchegenoot.