Trump verwacht grondstoffendeal met Oekraïne snel te tekenen

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump stelt dat de grondstoffendeal met Oekraïne zeer binnenkort wordt getekend. Dat zei Trump nadat hij in het Witte Huis een presidentieel bevel had getekend om de productie van mineralen en zeldzame aardmetalen in de Verenigde Staten zelf op te voeren.

Trump wil in ruil voor de militaire steun aan Oekraïne toegang tot de Oekraïense delfstoffen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky was ook bereid daarover een akkoord te sluiten en kwam drie weken geleden al naar Washington om de deal te tekenen. Maar dat bezoek liep uit op een ruzie en Zelensky verliet het Witte Huis zonder deal.

De grondstoffen waar het om gaat worden onder meer gebruikt voor batterijen. Nu zijn de VS daarvoor nog grotendeels afhankelijk van de import uit China.