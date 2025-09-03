ECONOMIE
Trump verwelkomt Poolse ambtgenoot Nawrocki

Samenleving
door anp
woensdag, 03 september 2025 om 18:25
anp030925175 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - President Donald Trump heeft in het Witte Huis zijn Poolse ambtgenoot Karol Nawrocki ontvangen. De conservatieve Nawrocki kon tijdens de presidentsverkiezingen van begin juni rekenen op de steun van Trump en won die met ruim de helft van de stemmen.
Trump verzekerde zijn gast dat Amerikaanse troepen in Polen blijven en dat het er meer kunnen worden indien hij dat wenst. Polen was bezorgd dat Trump troepen zou terugtrekken. Polen grenst aan Rusland en Oekraïne.
De twee leiders spreken naar verluidt over onderhandelingen om de oorlog in Oekraïne te stoppen, de militaire aanwezigheid van de VS in Polen en over wederzijdse handel.
Het conservatieve en nationalistische Poolse staatshoofd Nawrocki staat op gespannen voet met de pro-Europese liberale premier Donald Tusk. In de aanloop naar Nawrocki's bezoek was er ruzie tussen Tusks bureau en het paleis van de president. Er zijn geen hoge regeringsfunctionarissen meegegaan.
