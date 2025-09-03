ECONOMIE
Reuters: ConocoPhillips wil tot een kwart van de banen schrappen

Economie
door anp
woensdag, 03 september 2025 om 18:15
anp030925174 1
HOUSTON (ANP) - Het grote Amerikaanse olie- en gasconcern ConocoPhillips wil een vijfde tot een kwart van de banen schrappen, meldt Reuters. Ingewijden vertelden het persbureau dat medewerkers een mail hebben ontvangen waarin topman Ryan Lance de plannen toelicht.
De bronnen vertelden verder dat er donderdag een personeelsbijeenkomst wordt gepland.
Op de website van het bedrijf staat dat er eind vorig jaar ongeveer 11.800 mensen werkten voor ConocoPhillips, verspreid over veertien landen.
Reuters meldde in april al op basis van ingewijden dat ConocoPhillips een managementadviesbureau had ingeschakeld voor advies over een reorganisatie. Branchegenoot Chevron kondigde eerder dit jaar ook al aan duizenden banen te willen schrappen om zo kosten terug te dringen.
De nettowinst van ConocoPhillips daalde in het tweede kwartaal tot het laagste niveau sinds begin 2021. In mei meldde het bedrijf al te streven naar kostenreductie.
