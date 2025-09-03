ECONOMIE
Zelensky en Europese leiders bellen Trump donderdag na meeting

Samenleving
door anp
woensdag, 03 september 2025 om 19:56
PARIJS (ANP) - De Europese leiders die donderdag met elkaar gaan praten over veiligheidsgaranties voor Oekraïne zullen na afloop van dat gesprek bellen met de Amerikaanse president Donald Trump, meldt het kantoor van de Franse president Emmanuel Macron. De leden van de zogeheten coalitie van bereidwillige landen komen in Parijs samen om onder anderen met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky te overleggen.
Zo'n dertig vooral Europese leiders schuiven aan bij het overleg, fysiek dan wel telefonisch. NAVO-chef Mark Rutte belt in en dat geldt bijvoorbeeld ook voor de Duitse bondskanselier Friedrich Merz. De Nederlandse demissionair premier Dick Schoof reist af naar Parijs, en treft daar onder meer Zelensky en de Britse premier Keir Starmer.
Na afloop belt een select gezelschap met Trump. Het gaat waarschijnlijk om de leiders die medio augustus de huidige diplomatieke stroomversnelling inzetten met overleg op het Witte Huis, verwacht een ingewijde diplomaat. Daar waren de leiders van de belangrijkste Europese landen en Finland, Rutte, en EU-kopstuk Ursula von der Leyen bij.
Veiligheidsgaranties
Rutte zei eerder al dat er in Parijs meer helderheid moet komen over wat landen gaan bijdragen aan de veiligheidsgaranties, om vervolgens met de Amerikanen te kunnen praten over ruggensteun. Trump heeft eerder aangegeven bereid te zijn om te helpen met luchtsteun.
Ook Trumps vredesgezant Steve Witkoff is woensdag in Parijs aangekomen.
