Trump vindt Amerikaanse grondtroepen in Iran tijdverspilling

WASHINGTON (ANP/AFP) - Het zou momenteel zonde van de tijd zijn om te overwegen Amerikaanse grondtroepen naar Iran te sturen, zei de Amerikaanse president Donald Trump tegen NBC News. Hij reageerde daarmee op een waarschuwing van de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi dat een dergelijke stap een ramp zou betekenen voor indringers.

"Het is tijdverspilling. Ze zijn alles kwijt. Ze zijn hun marine verloren. Ze hebben alles verloren dat ze konden verliezen", zei de president telefonisch tegen de Amerikaanse zender. De eerdere opmerking van Araghchi dat Iran is voorbereid op een Amerikaanse of Israëlische grondinvasie noemde Trump "nutteloos".

De Amerikaanse president suggereerde ook dat hij graag de Iraanse leiderschapsstructuur wil ontmantelen. "We willen niet iemand die er tien jaar over doet om alles weer op te bouwen", aldus Trump. Hij voegde eraan toe wel ideeën te hebben voor een nieuwe leider, maar hij weigerde een naam te noemen.