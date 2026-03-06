ECONOMIE
Olieprijs koerst af op grootste weekstijging sinds 2022

Economie
door Redactie
vrijdag, 06 maart 2026 om 7:47
bijgewerkt om vrijdag, 06 maart 2026 om 7:53
anp060326057 1
De olieprijs is sinds het uitbreken van de Amerikaans-Israëlische oorlog met Iran met ongeveer 17 procent gestegen. Dat is de grootste prijsstijging in een week sinds 2022, toen de energiemarkten werden opgeschud door de Russische inval in Oekraïne.
Voor een vat Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, moet nu meer dan 85 dollar worden betaald, 17 procent meer dan voor de luchtaanvallen op Iran die op 28 februari begonnen. De prijs van Amerikaanse olie, West Texas Intermediate (WTI), staat op meer dan 80 dollar per vat (van 159 liter).
De prijzen aan de pomp in Nederland zijn deze week ook flink gestegen. Volgens consumentencollectief UnitedConsumers staat de gemiddelde adviesprijs voor een liter Euro95 nu op 2,365 euro. Diesel is zelfs iets duurder dan benzine. De adviesprijs voor een liter diesel, die vaak langs de snelweg wordt gevraagd, is nu 2,366 euro.

