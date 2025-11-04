ECONOMIE
Trump: voedselhulp pas hervat als shutdown voorbij is

Samenleving
door anp
dinsdag, 04 november 2025 om 18:02
WASHINGTON (ANP/RTR) - Het Amerikaanse voedselhulpprogramma voor minderbedeelden (SNAP) zal pas weer worden opgestart als de 'shutdown' voorbij is. Dat zegt president Donald Trump, die opnieuw naar de Democraten wijst als aanstichter van de politieke impasse in het land.
Doordat het land niet tijdig tot een staatsbegroting kwam, liggen veel overheidsdiensten sinds begin oktober stil en zitten medewerkers onbetaald thuis. Het geld voor voedselhulp "zal alleen worden uitgekeerd als de radicaal-linkse Democraten de overheid heropenen, en niet eerder. Dat kunnen ze met gemak", schrijft Trump op Truth Social.
Maandag nog zei de regering-Trump te zullen meewerken met de rechtbank, die had geëist dat het SNAP-programma draaiende moest worden gehouden in november. De regering zei die uitspraak te zullen naleven, maar uitkeringsgerechtigden wel slechts de helft van hun normale voedseltoelage te zullen storten.
Naar schatting zijn zo'n 42 miljoen SNAP-uitkeringsgerechtigden geraakt door de shutdown.
