Trump voert 'goede gesprekken' met leiders EU, Mexico, Israël

WASHINGTON (ANP) - Donald Trump heeft gebeld met een aantal leiders die belangrijk zijn voor de Verenigde Staten. Hij telefoneerde met de president van buurland Mexico, de voorzitter van de Europese Commissie en de president van Israël. Die zeiden allemaal een goed gesprek gevoerd te hebben.

Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zei een "uitstekend" gesprek gevoerd te hebben, waarin ze Trump gefeliciteerd heeft. "Zie ernaar uit om de banden tussen de EU en de VS te versterken en gezamenlijk te werken aan geopolitieke uitdagingen", aldus Von der Leyen op X. "We spraken over defensie en Oekraïne, handel en energie."

De Israëlische president Isaac Herzog heeft Trump "namens het Israëlische volk" veel succes gewenst, schrijft zijn kantoor. "De twee leiders hebben afgesproken nauw contact te onderhouden om de productieve samenwerking op overheids- en diplomatiek niveau te versterken en om het ijzersterke verbond tussen de landen te verdiepen." Trump zou "zijn liefde en steun" voor Israël hebben uitgesproken.

De Mexicaanse president Claudia Sheinbaum sprak op sociale media van een "zeer hartelijk" telefoongesprek met Trump. "We hebben gesproken over de goede banden die Mexico en de Verenigde Staten zullen hebben", schreef Sheinbaum op sociale media. Behalve een lachende foto van de president stonden daar geen details bij. Trump heeft in het verleden harde woorden gesproken over het buurland, vooral over de grenzen.