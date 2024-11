Eerste Kamer overtuigen van asielplannen moet lukken, denkt Faber

DEN HAAG (ANP) - Minister Marjolein Faber (Asiel en Migratie) heeft er vertrouwen in dat ze een meerderheid van de Eerste Kamer kan overtuigen van haar asielplannen. Het baart de bewindsvrouw geen zorgen dat de oppositiepartijen die ze misschien nodig heeft in de senaat zich stoorden aan haar houding bij het debat over haar begroting.

"Ik jaag niemand tegen me in het harnas", zei de minister na het debat op vragen van journalisten. Oppositiepolitici zoals Henri Bontenbal (CDA) ergerden zich aan de afhoudende antwoorden op hun vragen.

De bewindsvrouw zou juist de steun van de zes christendemocraten in de senaat goed kunnen gebruiken. De coalitiepartijen hebben namelijk samen 30 zetels in de Eerste Kamer - NSC heeft er zelfs geen - terwijl ze er 38 nodig hebben voor een meerderheid. Faber zou overigens wel om het CDA heen kunnen, bijvoorbeeld indien JA21, FVD, SGP en 50PLUS haar plannen steunen.