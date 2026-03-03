ECONOMIE
Video's van verklaringen van Clintons over Epstein gepubliceerd

Samenleving
door anp
dinsdag, 03 maart 2026 om 2:58
anp030326003 1
WASHINGTON (ANP/RTR/AFP) - Een onderzoekscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft videobeelden van de getuigenverklaringen van voormalig president Bill Clinton en zijn vrouw Hillary gepubliceerd. De verklaringen werden vorige week achter gesloten deuren afgelegd voor de commissie.
Elke video duurt ongeveer vier en een half uur. Uit de maandag gepubliceerde video's blijkt dat Clinton onder meer verklaarde dat president Donald Trump hem heeft verteld dat hij "een geweldige tijd" had met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein.
Ook haalde de oud-president een gesprek aan dat hij ruim twintig jaar geleden op een golfbaan zou hebben gevoerd met president Trump. "De president heeft nooit iets gezegd waardoor ik de indruk had dat hij betrokken was bij iets ongepasts gerelateerd aan Epstein", aldus Clinton. Trump zou destijds tegen Clinton hebben gezegd dat hij met Epstein brak vanwege een vastgoed deal.
In de loop der jaren heeft Trump verschillende verklaringen gegeven over het einde van zijn vriendschap met Epstein.
