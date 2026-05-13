Trump voor staatsbezoek aangekomen in China

Samenleving
door anp
woensdag, 13 mei 2026 om 14:26
BEIJING (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump is in China aangekomen voor zijn staatsbezoek aan dat land. Hij spreekt later deze week met de Chinese president Xi Jinping.
De Air Force One landde woensdagavond (lokale tijd) op de grootste luchthaven van Beijing. Het bezoek is het eerste van een Amerikaanse president aan China in bijna een decennium. Trump bezocht China in 2017 ook al, tijdens zijn eerste termijn als president.
Het huidige bezoek is er onder meer op gericht de spanningen tussen de twee wereldmachten te verminderen. Trump en Xi zullen elkaar donderdag en vrijdag ontmoeten en spreken over onder meer handel, de Iranoorlog en Taiwan.
