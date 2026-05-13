Zeven minderjarigen aangehouden na rellen Apeldoorn

door anp
woensdag, 13 mei 2026 om 14:30
APELDOORN (ANP) - De politie heeft dinsdagavond uiteindelijk zeven minderjarigen aangehouden in Apeldoorn. Daar hadden zich opnieuw mensen verzameld bij de rotonde in de wijk De Maten, waar al vaker is gedemonstreerd tegen asielopvangplannen. Zes van de jongeren uit Apeldoorn verstoorden de openbare orde, in die groep werd vuurwerk afgestoken. De zevende uit Overbetuwe, een gemeente tussen Arnhem en Nijmegen, overtrad zijn gebiedsverbod.
Volgens de politie passen de aanhoudingen in een aanhoudend beeld van "(met name) jeugdigen" die na hun stem te laten horen niet weggaan of "terugkeren en andere intenties hebben". De politie roept ouders op in gesprek te gaan met hun kinderen. "Immers heeft dit over het algemeen niets met vreedzaam protest te maken."
Vrijdag hield de politie zes mensen bij de Apeldoornse rotonde aan, zaterdagavond 26. Die avond mishandelde een man een boa. Na de demonstratie werden agenten met vuurwerk en andere voorwerpen bekogeld, het verkeer gehinderd en een voertuig belaagd.
