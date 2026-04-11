Trump: VS begonnen met schoonvegen van Straat van Hormuz

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten zijn begonnen met het schoonvegen van de Straat van Hormuz, schrijft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn Truth Social. Iran zou hier tijdens de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op het land mogelijk zeemijnen in hebben gelegd. Hierdoor is de belangrijke zeestraat tot nu toe vrijwel dicht.

Trump noemt het schoonmaken een "gunst aan landen over de hele wereld, waaronder China, Japan, Zuid-Korea, Frankrijk, Duitsland en vele anderen". Zijn bericht komt op het moment dat de VS, Iran en bemiddelaar Pakistan zijn begonnen aan trilaterale onderhandelingen voor een duurzaam einde van de oorlog.

In zijn post beweert Trump dat Iran de verliezer is in de oorlog. Het land zou volgens hem onder meer zijn marine, luchtmacht, luchtafweergeschut en mijnenleggers zijn verloren. Net als "hun 'langdurige' leiders".