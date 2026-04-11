Sinner laat Zverev kansloos en bereikt finale masters Monte Carlo

MONTE CARLO (ANP) - Jannik Sinner heeft zich op overtuigende wijze geplaatst voor de finale van het masterstoernooi van Monte Carlo. De Italiaanse tennisser was in de halve finale veel te sterk voor Alexander Zverev. Sinner rekende binnen anderhalf uur in twee sets af met de Duitse nummer drie van de wereld: 6-1 6-4.

Het was alweer de achtste zege op rij voor Sinner in een confrontatie met Zverev. Dit jaar verloor de Duitser voor de derde achtereenvolgende keer in de halve finale van een masterstoernooi. Sinner won dit jaar al de masterstoernooien van Indian Wells en Miami en is in Monte Carlo op jacht naar zijn eerste titel op een groot graveltoernooi.

Sinner was oppermachtig tegen Zverev. Hij kwam in de eerste set na twee breaks 4-0 voor en maakte er met een derde break 6-1 van. Zverev verhoogde zijn niveau wat in de tweede set, maar hij kon Sinner geen moment bedreigen. Bij een achterstand van 5-4 gaf Zverev voor de vierde keer zijn servicegame weg aan de Italiaan en daarmee de partij.