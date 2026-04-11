ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Sinner laat Zverev kansloos en bereikt finale masters Monte Carlo

Sport
door anp
zaterdag, 11 april 2026 om 15:22
MONTE CARLO (ANP) - Jannik Sinner heeft zich op overtuigende wijze geplaatst voor de finale van het masterstoernooi van Monte Carlo. De Italiaanse tennisser was in de halve finale veel te sterk voor Alexander Zverev. Sinner rekende binnen anderhalf uur in twee sets af met de Duitse nummer drie van de wereld: 6-1 6-4.
Het was alweer de achtste zege op rij voor Sinner in een confrontatie met Zverev. Dit jaar verloor de Duitser voor de derde achtereenvolgende keer in de halve finale van een masterstoernooi. Sinner won dit jaar al de masterstoernooien van Indian Wells en Miami en is in Monte Carlo op jacht naar zijn eerste titel op een groot graveltoernooi.
Sinner was oppermachtig tegen Zverev. Hij kwam in de eerste set na twee breaks 4-0 voor en maakte er met een derde break 6-1 van. Zverev verhoogde zijn niveau wat in de tweede set, maar hij kon Sinner geen moment bedreigen. Bij een achterstand van 5-4 gaf Zverev voor de vierde keer zijn servicegame weg aan de Italiaan en daarmee de partij.
loading

POPULAIR NIEUWS

180548401_m

Enig kind herzien: brein en gedrag anders, maar geen ingebakken nadeel volgens groot Europees onderzoek

generated-image (1)

Nederlanders in Spanje maken zich massaal zorgen over het nieuwe belastingverdrag

299967073_m

Winkelverbod omdat je boodschappen vergeet te scannen? Er is een simpele oplossing

anp110426001 1

Astronauten bedanken Nederland op terugweg van maan naar aarde

generated-image

Kies je verkeerd in box 3, dan kost het je honderden euro’s: zo misleidend is ‘fictief rendement’

anp110426038 1

CNN: aanwijzingen dat China wapenlevering aan Iran voorbereidt

Loading