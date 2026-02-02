ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump: VS en Cuba onderhandelen over akkoord 'op hoogste niveau'

Samenleving
door anp
maandag, 02 februari 2026 om 1:43
anp020226006 1
MAR-A-LAGO (ANP/AFP/DPA) - De Verenigde Staten en Cuba onderhandelen "op het hoogste niveau" over een akkoord. Dat zei de Amerikaanse president Donald Trump zondag, nadat hij Cuba met een olieblokkade had gedreigd.
"Cuba is een falende staat. Dat is het al een hele tijd, en nu heeft het Venezuela niet meer om het op te krikken", zei Trump op zijn landgoed Mar-a-Lago tegen verslaggevers. Hij verwacht dat het tot een akkoord komt, maar gaf geen details over wat dat dan kan inhouden.
Trump tekende donderdag een decreet waarin hij dreigde importheffingen op te leggen aan landen die olie aan Cuba leveren. De Mexicaanse president Claudia Sheinbaum heeft gezegd dat haar land bereid is humanitaire hulp te leveren aan Cuba, in de vorm van onder andere levensmiddelen. Ook kijkt het land naar de mogelijkheid om op humanitaire gronden olie te leveren.
De Cubaanse regering beschuldigt Trump ervan het eiland economisch te wurgen. De rijen voor de benzinestations worden langer en de stroomstoringen duren langer.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 502100420

Er is een simpele manier om thuis de meeste microplastics uit je water te halen

5f6eba6d22c55912c565884bd518381285417e02

Ook Brazilië en andere BRICS-landen laten de dollar vallen

psychopath-6

De vijf waarschuwingssignalen van een toxische persoonlijkheid – en waarom ze vaak toch succesvol zijn

vitamin-d-1

Vitamine D tegen depressie: wat zeggen meer dan 100 onderzoeken écht?

Scherm­afbeelding 2026-02-01 om 07.44.40

Slecht nieuws voor Poetins oorlogseconomie

ANP-546503082

Dit fruit je beter uit je smoothie weglaten: 'Antioxidanten breken af'

Loading