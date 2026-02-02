Trump: VS en Cuba onderhandelen over akkoord 'op hoogste niveau'

MAR-A-LAGO (ANP/AFP/DPA) - De Verenigde Staten en Cuba onderhandelen "op het hoogste niveau" over een akkoord. Dat zei de Amerikaanse president Donald Trump zondag, nadat hij Cuba met een olieblokkade had gedreigd.

"Cuba is een falende staat. Dat is het al een hele tijd, en nu heeft het Venezuela niet meer om het op te krikken", zei Trump op zijn landgoed Mar-a-Lago tegen verslaggevers. Hij verwacht dat het tot een akkoord komt, maar gaf geen details over wat dat dan kan inhouden.

Trump tekende donderdag een decreet waarin hij dreigde importheffingen op te leggen aan landen die olie aan Cuba leveren. De Mexicaanse president Claudia Sheinbaum heeft gezegd dat haar land bereid is humanitaire hulp te leveren aan Cuba, in de vorm van onder andere levensmiddelen. Ook kijkt het land naar de mogelijkheid om op humanitaire gronden olie te leveren.

De Cubaanse regering beschuldigt Trump ervan het eiland economisch te wurgen. De rijen voor de benzinestations worden langer en de stroomstoringen duren langer.