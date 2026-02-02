ECONOMIE
Grote woningbrand in Rockanje geblust

Samenleving
door anp
maandag, 02 februari 2026 om 1:42
anp020226005 1
ROCKANJE (ANP) - De grote woningbrand in Rockanje (Zuid-Holland) is onder controle. De brandweer gaf rond 23.40 uur het sein brand meester, meldt de veiligheidsregio. Bij de brand raakte een persoon gewond. Het betrof de bewoner van het huis waar de brand uitbrak. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht voor controle.
De brand woedde aan de Groene Kruisstraat. Er bestond aanvankelijk angst dat de brand zou overslaan naar de drie naastgelegen woningen. Maar een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond laat weten dat de brandweer dat heeft kunnen voorkomen.
Inwoners van de nabijgelegen woningen, die vanwege de brand werden ontruimd, kunnen vannacht nog niet terug naar huis, zegt de woordvoerder. De woningen staan nog vol rook en moeten eerst worden geventileerd. Maandag wordt duidelijk in hoeverre deze omringende woningen rook- of waterschade hebben opgelopen.
