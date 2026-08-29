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Trump: VS en Venezuela zijn historische oliedeal overeengekomen

Samenleving
door anp
zaterdag, 29 augustus 2026 om 2:54
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N i e u w bericht, met toevoeging citaat Marco Rubio in alinea 4
WASHINGTON (ANP/RTR) - De VS hebben een overeenkomst gesloten met Venezuela over "de grootste oliedeal in de wereldgeschiedenis". Dat schrijft de Amerikaanse president Donald Trump op Truth Social.
Volgens Trump hebben de VS "via een partnerschap met het bedrijfsleven" de zeggenschap verkregen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves in Venezuela. De "historische transactie" zal volgens hem de Amerikaanse oliereserves meer dan verdubbelen.
Trumps regering staat in de aanloop naar de parlementsverkiezingen in november onder druk vanwege de stijgende benzineprijzen. Hij stelt dat deze deal "de benzineprijzen voor alle Amerikanen tot ver in de toekomst aanzienlijk zal verlagen".
In een bericht op X laat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio weten dat de overeenkomst voor Venezuela "100 miljard dollar aan particuliere investeringen" zal opleveren. Volgens hem stimuleert de deal de wederopbouw van de Venezolaanse economie. Venezuela heeft nog niet gereageerd op het nieuws.
Sinds de VS in januari voormalig president Nicolás Maduro arresteerden en uit zijn ambt zetten, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse ruwe olie voor Amerikaanse raffinaderijen veilig te stellen. Ook willen de VS investeringen aanjagen in de vervallen energiesector van het Zuid-Amerikaanse land.
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