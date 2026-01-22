Verdachte zorgverlener Wierden twee weken langer vast

WIERDEN (ANP) - Een 29-jarige vrouw die maandag is aangehouden op verdenking van onder meer poging tot moord op drie cliënten bij een zorginstelling in het Overijsselse Wierden, blijft twee weken langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris donderdagmiddag besloten. De vrouw werkte bij de zorglocatie en wordt ervan verdacht insuline te hebben toegediend aan cliënten die dat niet nodig hadden. Daardoor zouden de bloedsuikerwaarden bij deze bewoners zijn gedaald naar levensgevaarlijke waarden.

De incidenten vonden plaats op zorglocatie 't Nedervoort, die wordt bestuurd door ZorgAccent. Volgens ZorgAccent is een aantal bewoners van de locatie inmiddels overleden, maar is er nog geen verband aangetoond tussen de sterfgevallen en het handelen van de vrouw. De vrouw werd in maart 2025 op non-actief gesteld vanwege een verdacht incident, nu is ook een strafrechtelijk onderzoek geopend.

Het OM verdenkt de vrouw van poging tot moord, poging tot doodslag en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.