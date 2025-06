Trump: VS zullen corruptieproces tegen Netanyahu niet dulden

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft zaterdag laten weten dat de Verenigde Staten een verder corruptieproces tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu niet zullen tolereren.

Netanyahu werd in 2019 aangeklaagd voor omkoping, fraude en schending van vertrouwen. In 2020 ging een rechtszaak tegen hem van start die draait om drie corruptiezaken. De zaak is vanwege de oorlog in Gaza vertraagd, maar vrijdag bepaalde een rechtbank in Jeruzalem dat de premier, die opnieuw om uitstel had gevraagd, binnenkort moet getuigen in de zaak.

Trump stelt op zijn Truth Social-kanaal dat de getuigenissen de onderhandelingen van Netanyahu met Hamas en Iran zullen verstoren, en noemt het "een politieke heksenjacht" dat de premier in de getuigenbank moet plaatsnemen. "De Verenigde Staten van Amerika geven miljarden dollars per jaar uit, veel meer dan aan welke andere natie dan ook, om Israël te beschermen en te steunen. We gaan dit niet dulden," aldus Trump.