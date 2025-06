Persoon naar ziekenhuis na grote brand in kantoorpand Oosterhout

OOSTERHOUT (ANP) - In het kantoorpand van een transportbedrijf in Oosterhout (Noord-Brabant), is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken. Er bevonden zich diverse personen in het pand, één van hen is naar het ziekenhuis gebracht.

De melding van de brand op de Industrieweg kwam om 02.30 uur binnen bij de brandweer. Die schaalde op naar zeer grote brand en zette veel materieel in. De brand was om 03.30 uur onder controle, tegen 04.30 uur werd het sein brand meester gegeven. De brandweer verwacht nog enige tijd aanwezig te zijn voor nabluswerkzaamheden.