Voedselprijzen gaan met 7 procent stijgen

Er komt helemaal geen rust in de portemonnee Rabobank verwacht dat voedsel in 2027 opnieuw fors duurder wordt, met een prijsstijging van rond de 7 procent en in een somber scenario zelfs meer dan 10 procent. De belangrijkste aanjager is de recente sprong in energieprijzen door het oplopende conflict rond Iran, die vertraagd, maar hard doorwerkt in de hele voedselketen.

Feiten: wie, wat, waar, wanneer

Volgens een nieuwe analyse van RaboResearch zullen consumenten in Europa in 2027 met gemiddeld zo’n 7 procent hogere voedselprijzen te maken krijgen dan een jaar eerder. De bank rekent in een zwaarder scenario, waarin energieprijzen langer hoog blijven, zelfs op voedselinflatie “ruim boven de 10 procent”. De prognoses zijn gebaseerd op historische verbanden: een structurele stijging van gasprijzen met 50 procent leidt binnen twee jaar tot circa 10 procent hogere voedselprijzen.rabobank+2

De stijging komt bovenop eerdere prijsrondes: voedselprijzen voor consumenten liggen nu al zo’n 30 tot 35 procent boven het niveau van begin 2021. Olie‑ en gasprijzen zijn sinds het uitbreken van de oorlog met Iran opnieuw fors opgelopen, wat direct doorwerkt in landbouw, verwerking, verpakking, koeling en transport. Rabobank wijst er bovendien op dat per 1 januari 2027 de minimumjeugdlonen verder stijgen, wat de kosten voor de sector extra opdrijft.

Effect op consumentengedrag

Rabobank verwacht dat huishoudens daardoor opnieuw zullen “downtraden”: vaker kiezen voor goedkopere huismerken en kleinere verpakkingen, en minder vaak buiten de deur eten. Tijdens de vorige energie‑ en inflatiegolf, na de Russische inval in Oekraïne, daalde het supermarktvolume al en bleven consumenten ook bij lagere inflatie opvallend prijsbewust. Volgens de bank komt een groeiende groep consumenten nu in de situatie dat er nauwelijks nog ruimte is om verder te besparen, waardoor hogere prijzen direct kunnen leiden tot minder koopvolume.

Voor Nederlandse huishoudens betekent een voedselinflatie van 7 procent dat een gemiddeld boodschappenbudget van 100 euro per week oploopt naar ruim 107 euro, terwijl veel andere vaste lasten al zijn gestegen. Vooral lagere en middeninkomens, die een groter deel van hun inkomen aan eten uitgeven, worden geraakt, terwijl supermarkten en horeca klem komen te zitten tussen stijgende kosten en klanten die op de kleintjes letten. De aanhoudende prijsdruk maakt voedsel opnieuw een politiek beladen thema: van loononderhandelingen tot btw‑discussies en steunmaatregelen voor kwetsbare groepen.