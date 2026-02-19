Saka verbindt zijn toekomst met nieuw contract aan Arsenal

LONDEN (ANP) - Bukayo Saka (24) heeft zijn contract bij Arsenal verlengd. De club uit Londen spreekt van een contract voor de "lange termijn", zonder een contractduur te noemen. Volgens Britse media heeft de Engelse aanvaller bijgetekend tot 2031.

Ook zou Saka door zijn nieuwe contract nu de best verdienende speler van Arsenal zijn. Volgens de BBC wordt zijn salaris 300.000 pond (ongeveer 344.000 euro) per week.

De rechtsbuiten kwam in 2010 als achtjarige bij de jeugdopleiding van Arsenal en heeft nooit voor een andere club gespeeld. Hij speelde 297 wedstrijden voor het eerste elftal en is 48-voudig international. Met Arsenal won hij de FA Cup, met Engeland verloor hij twee EK-finales.

De club uit Noord-Londen doet dit seizoen nog mee om vier prijzen. In de Premier League, die Arsenal in 2004 voor het laatst won, staat de club eerste met 5 punten voorsprong op Manchester City.