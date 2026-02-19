ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Saka verbindt zijn toekomst met nieuw contract aan Arsenal

Sport
door anp
donderdag, 19 februari 2026 om 16:52
anp190226180 1
LONDEN (ANP) - Bukayo Saka (24) heeft zijn contract bij Arsenal verlengd. De club uit Londen spreekt van een contract voor de "lange termijn", zonder een contractduur te noemen. Volgens Britse media heeft de Engelse aanvaller bijgetekend tot 2031.
Ook zou Saka door zijn nieuwe contract nu de best verdienende speler van Arsenal zijn. Volgens de BBC wordt zijn salaris 300.000 pond (ongeveer 344.000 euro) per week.
De rechtsbuiten kwam in 2010 als achtjarige bij de jeugdopleiding van Arsenal en heeft nooit voor een andere club gespeeld. Hij speelde 297 wedstrijden voor het eerste elftal en is 48-voudig international. Met Arsenal won hij de FA Cup, met Engeland verloor hij twee EK-finales.
De club uit Noord-Londen doet dit seizoen nog mee om vier prijzen. In de Premier League, die Arsenal in 2004 voor het laatst won, staat de club eerste met 5 punten voorsprong op Manchester City.
loading

POPULAIR NIEUWS

244540346_m

Trump dreigt serieus een (atoom) oorlog te beginnen

00094814172ad5cb751a2e9a2dfe36a1

Bergbeklimmer laat vriendin achter op de berg – ze bevriest dood, opgerold als een slapend kind.

266677744_m

De Russische economie bevindt zich in de dodenzone

ANP-468221915

Eerst het stopcontact of eerst je smartphone? Zo verniel je ongemerkt je batterij

64291665_m

Ozempic, kilo’s kwijt – maar ook je tanden? Amerikaanse tandarts slaat alarm

ANP-549621058

Jetten-I is er alleen voor de rijken, vrijheidsbijdrage treft verpleegkundige harder dan Kamerlid: ‘De pijn wordt oneerlijk verdeeld’

Loading