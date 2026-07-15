ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump: we vallen energiecentrales aan als Iran geen akkoord sluit

Samenleving
door anp
woensdag, 15 juli 2026 om 2:30
anp150726006 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft gedreigd dat hij de Amerikaanse aanvallen op Iran volgende week uitbreidt naar "elektriciteitscentrales en bruggen" als Teheran dan nog geen akkoord met de Verenigde Staten heeft gesloten.
"Volgende week wordt het echt erg voor ze, want dan zijn de elektriciteitscentrales aan de beurt. Dan zijn de bruggen aan de beurt", zei Trump in een interview met de Amerikaanse zender Fox News. "We gaan al hun elektriciteitscentrales uitschakelen. We gaan al hun bruggen uitschakelen, tenzij ze aan tafel komen zitten en gaan onderhandelen."
In hetzelfde interview zei Trump dat er dinsdag wel onderhandelingen waren tussen Iraanse en Amerikaanse functionarissen. "De enige manier om met de Iraanse regering te onderhandelen is vanuit een positie van kracht", zei hij ook. "En de enige vorm van kracht is militaire kracht. Dat is precies wat we hebben gedaan."
loading

POPULAIR NIEUWS

120633089_m

Kamperen in 2026: in dit populaire vakantieland betaal je de hoofdprijs

ANP-563409806

Waarom de héle snelweg dichtgaat in Nederland (en je in het buitenland vaak gewoon kunt doorrijden)

132588001_m

Boete voor sproeien tijdens verbod: zo streng kijkt het waterschap mee

61FdgA7NE4L._AC_UF1000,1000_QL80_

Sparen? Probeer de Japanse spaarmethode 'Kakeibo'

ANP-563460668

Zo droog was het in Nederland voor het laatst in 1976 — zoveel erger is het nu

generated-image

Vier oncologen over kanker: deze 5 dingen doen ze zelf iedere dag

Loading