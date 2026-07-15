ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Politie Amsterdam in actie tegen mensenhandel op de Wallen

Samenleving
door anp
woensdag, 15 juli 2026 om 2:32
anp150726007 1
AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een operatie uitgevoerd in een lopend onderzoek naar mensenhandel op de Wallen. Dat maakte de politie bekend. Er zijn aanhoudingen verricht, maar de politie wil daar in het belang van het onderzoek nog niets over zeggen, ook niet over het aantal verdachten.
De aangehouden verdachten gaan in beperkingen. Dat wil zeggen dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.
Volgens Het Parool kwam de politie ook in andere delen van de Amsterdamse binnenstad in actie, onder andere in de sportschool Train More aan het Oosterdok, waar een verdachte werd meegenomen. Op het Oudekerksplein en op de Oudezijds Achterburgwal werden panden van verdachten doorzocht, aldus de krant.
loading

POPULAIR NIEUWS

120633089_m

Kamperen in 2026: in dit populaire vakantieland betaal je de hoofdprijs

ANP-563409806

Waarom de héle snelweg dichtgaat in Nederland (en je in het buitenland vaak gewoon kunt doorrijden)

132588001_m

Boete voor sproeien tijdens verbod: zo streng kijkt het waterschap mee

61FdgA7NE4L._AC_UF1000,1000_QL80_

Sparen? Probeer de Japanse spaarmethode 'Kakeibo'

ANP-563460668

Zo droog was het in Nederland voor het laatst in 1976 — zoveel erger is het nu

generated-image

Vier oncologen over kanker: deze 5 dingen doen ze zelf iedere dag

Loading