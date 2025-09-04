Waarom jij wél met een bonkende kater wakker wordt (en je vrienden niet)

Waarom heb jij al na een paar glazen last van hoofdpijn en misselijkheid, terwijl je vrienden de volgende ochtend fluitend op de fiets springen? Het antwoord ligt bij de manier waarop jouw lichaam alcohol afbreekt.

De lever is de held die alcohol uit je lichaam opruimt. Meer dan 90 procent van wat je drinkt, wordt daar afgebroken. Eerst verandert alcohol in acetaldehyde, een stof die je die typische katerklachten geeft: hoofdpijn, misselijkheid, noem maar op.

Hoeveel last je krijgt, verschilt per persoon. Mannen hebben van nature meer enzymen die alcohol afbreken dan vrouwen, waardoor vrouwen vaak sneller en heftiger reageren op dat ene glas. Nog opvallender: 35 tot 40 procent van mensen met Oost-Aziatische roots heeft minder van een specifiek enzym (aldehyde dehydrogenase), waardoor zij na een drankje vaker kampen met hartkloppingen of een misselijk gevoel.

Zware drinkers hebben nadeel

Niet alleen je genen spelen mee, ook je drinkgedrag telt. Wie vaak drinkt, heeft paradoxaal genoeg een nadeel. Regelmatige drinkers maken minder van die handige afbraakenzymen aan, waardoor hun lijf alcohol minder goed verwerkt. Dus ja, zelfs als je gewend bent aan je dagelijkse wijntje, kan je lever het zwaarder te verduren krijgen. En of je nou whisky, wijn of bier drinkt, dat maakt niet uit: je lever kijkt alleen naar de hoeveelheid pure alcohol.