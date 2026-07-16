Trump wil dat ICE verkeersstops hervat ondanks schietincidenten

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft agenten van immigratiedienst ICE woensdag opgedragen verkeersstops als arrestatiemethode te hervatten. "We moeten sterk, hard en slim zijn en we mogen absoluut niet afzien van een van de belangrijkste en meest effectieve middelen van ICE in de strijd tegen criminaliteit: de verkeersstop!", schreef Trump onder meer op Truth Social.

Daarmee gaat Trump in tegen hoge functionarissen van zijn regering. Tom Homan, de grenscoördinator van het Witte Huis, had dinsdag juist aangekondigd dat ICE voor onbepaalde tijd stopt met het tegenhouden van auto's, nadat agenten in Texas en Maine binnen enkele dagen tijd twee bestuurders hadden doodgeschoten. De opschorting was bedoeld om de procedures te evalueren en "ervoor te zorgen dat ICE-agenten veilig zijn en juist handelen", aldus Homan.

Homans uitspraken van dinsdag op Fox News leidden tot felle kritiek van enkele van Trumps fanatieke aanhangers, zoals de conservatieve politiek strateeg Mike Davis. Inmiddels heeft de president het besluit van Homan en minister Markwayne Mullin van Binnenlandse Veiligheid dus alweer herroepen.