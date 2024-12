Trump wil dat Truth Social-topman inlichtingenraad leidt

WASHINGTON (ANP) - De aanstaande Amerikaanse president Donald Trump wil dat de topman van zijn sociale mediaplatform Truth Social, Devin Nunes, de zogeheten President's Intelligence Advisory Board gaat leiden. Deze onafhankelijke raad adviseert de president over de effectiviteit van de inlichtingendiensten en of die zich aan de wet houden. Trump maakte de benoeming van Nunes zaterdag bekend.

Nunes zat eerder voor de Republikeinen in het Congres. Tijdens Trumps vorige presidentschap was hij de voorzitter van de inlichtingencommissie in het Huis van Afgevaardigden. In die functie verspreidde hij in 2018 een memo waarin stond dat de FBI samenspande tegen Trump door onderzoek te doen naar Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016, die Trump aan de macht brachten. Hij begon ook een onderzoek naar de veiligheidsdienst en het ministerie van Justitie.

Nunes blijft de CEO van Truth Social, zei Trump.