ABC News: zondag mogelijk overleg tussen VS en Iran in Islamabad

door anp
vrijdag, 24 april 2026 om 21:58
anp240426168 1
ISLAMABAD (ANP) - Amerikaanse en Iraanse delegaties treffen elkaar "mogelijk" zondag in Islamabad, aldus een Pakistaanse vertegenwoordiger tegen de Amerikaanse zender ABC News. De Iraniërs en de Amerikanen zouden zaterdag eerst afzonderlijk met Pakistaanse onderhandelaars praten, en als dat goed gaat houden ze de dag erna directe gesprekken, aldus de zender.
Een Iraanse delegatie onder leiding van buitenlandminister Abbas Araghchi zou inmiddels zijn aangekomen in Pakistan. De Amerikaanse president Donald Trump zei dat de Amerikaanse vertegenwoordigers Steve Witkoff en Jared Kushner zaterdag ook vertrekken naar Islamabad. Iran zou het Witte Huis daarom hebben gevraagd.
Eerder kondigden de VS ook aan vertegenwoordigers naar Pakistan te sturen om verder te praten over een vredesplan, maar Iran deed dat toen niet. Totdat nieuwe onderhandelingen op niets uitlopen, is het staakt-het-vuren van kracht, zei Trump eerder.
POPULAIR NIEUWS

228492629_m

Dit is de gevaarlijkste leeftijd om dik te worden

66587865_m

Het mirakel van Tsjernobyl: de natuur floreert

generated-image (1)

Biograaf: Donald Trump is de gevangene van zijn eigen domheid

gandr-collage (1)

Duitse media zeggen dat bier goed is voor je hersenen, maar dat maken zij zichzelf wijs

127452334_m

Als je dit smerige feitje hoort over zongedroogde tomaten, heb je weinig trek meer

277881895_m

Dit waren de drie populairste hobby's in de Middeleeuwen

