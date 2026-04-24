ABC News: zondag mogelijk overleg tussen VS en Iran in Islamabad

ISLAMABAD (ANP) - Amerikaanse en Iraanse delegaties treffen elkaar "mogelijk" zondag in Islamabad, aldus een Pakistaanse vertegenwoordiger tegen de Amerikaanse zender ABC News. De Iraniërs en de Amerikanen zouden zaterdag eerst afzonderlijk met Pakistaanse onderhandelaars praten, en als dat goed gaat houden ze de dag erna directe gesprekken, aldus de zender.

Een Iraanse delegatie onder leiding van buitenlandminister Abbas Araghchi zou inmiddels zijn aangekomen in Pakistan. De Amerikaanse president Donald Trump zei dat de Amerikaanse vertegenwoordigers Steve Witkoff en Jared Kushner zaterdag ook vertrekken naar Islamabad. Iran zou het Witte Huis daarom hebben gevraagd.

Eerder kondigden de VS ook aan vertegenwoordigers naar Pakistan te sturen om verder te praten over een vredesplan, maar Iran deed dat toen niet. Totdat nieuwe onderhandelingen op niets uitlopen, is het staakt-het-vuren van kracht, zei Trump eerder.