Trump wil 'echt einde' aan strijd Iran, geen staakt-het-vuren

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt een "echt einde" aan de strijd tussen Israël en Iran te willen en geen staakt-het-vuren. Hij herhaalde dat hij vindt dat het Iraanse kernprogramma helemaal van tafel moet.

"Iran mag niet over een kernwapen beschikken. Het is heel eenvoudig", zei Trump tegen journalisten aan boord van zijn regeringsvliegtuig. Hij vertrok dinsdagochtend vroegtijdig van de G7-top in Canada. Trump zegt dat hij daar bereikt heeft wat hij wilde bereiken. Wel bleef minister van Financiën Scott Bessent achter voor het slotstuk.

De Franse president Emmanuel Macron had gezegd dat Trump vertrokken was van de top om te praten over een bestand. Dat sprak de Amerikaanse leider eerder al tegen.

Trump zei nog te overwegen om vicepresident J.D. Vance en speciaal gezant Steve Witkoff in te zetten voor gesprekken met Iran. Hij heeft daar naar eigen zeggen nog geen besluit over genomen. "Het hangt ervan af wat er gebeurt als ik terug ben."