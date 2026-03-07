Trump wil geen betrokkenheid Koerden bij oorlog tegen Iran

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat hij "niet wil dat de Koerden betrokken raken bij de oorlog in Iran". Dat zei hij zaterdag aan boord van zijn presidentiële vliegtuig tegen meereizende verslaggevers.

"Ze zijn bereid om erin te stappen, maar ik heb hen verteld dat ik dat niet wil", aldus Trump. "De oorlog is al ingewikkeld genoeg zoals die nu is. We willen geen gewonde of dode Koerden", zei Trump in Air Force One.

Amerikaanse media meldden eerder deze week nog dat Trump gebeld had met diverse leiders in de Koerdische regio over de oorlog in Iran. Mogelijk wilde de Amerikaanse president Koerdische milities bewapenen, aldus CNN. In de regio wonen naar schatting 30 miljoen Koerden in met name Syrië, Turkije, Irak en Iran.

Trump herhaalde bovendien dat de VS niet geïnteresseerd zijn in een akkoord met Iran en dat hij zelf wil bepalen wie de volgende leider wordt, om te voorkomen dat die het land in een oorlog stort.