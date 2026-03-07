ECONOMIE
Trump: Iran viel zelf meisjesschool aan

door anp
zaterdag, 07 maart 2026 om 22:42
WASHINGTON (ANP) - Niet de Verenigde Staten, maar Iran voerde een dodelijke raketaanval uit op een meisjesschool in het zuiden van Iran. Dat zegt president Donald Trump in antwoord op vragen van journalisten aanwezig in zijn regeringsvliegtuig. "Gebaseerd op wat ik heb gezien, is dat gedaan door Iran", aldus Trump aan boord van de Air Force One. "Zij zijn heel onnauwkeurig met hun munitie."
De aanval leidde volgens Iran afgelopen zaterdag tot meer dan 150 doden. De school zou in de buurt hebben gelegen van een complex van de Iraanse Revolutionaire Garde. Aanvankelijk ontkenden beide partijen verantwoordelijkheid voor de aanval.
