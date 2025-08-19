Trump wil na universiteiten strijd aangaan met musea

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump wil dat de musea in het land minder negatief zijn over de geschiedenis van de Verenigde Staten. Hij schrijft op Truth Social dat hij na zijn strijd met de universiteiten nu de pijlen richt op musea, zodat die minder links en 'woke' worden.

"De musea in Washington, maar ook in het hele land, zijn in wezen het laatste overgebleven segment van 'WOKE'", aldus Trump. De term woke slaat op een bewustzijn over sociale problematiek, maar heeft de laatste jaren ook een negatieve lading gekregen. Critici gebruiken het woord om aan te geven dat mensen en instellingen overdreven politiek correct zijn.

Trump schrijft dat hij zijn advocaten heeft opgedragen om alle musea in het land door te lichten "en precies hetzelfde proces te starten als bij hogescholen en universiteiten is gebeurd, waar enorme vooruitgang is geboekt. We hebben het 'HEETSTE' land ter wereld en we willen dat mensen daarover praten, ook in onze musea."

The Smithsonian Institute

In Washington wordt een groot aantal musea beheerd door The Smithsonian Institute en Trump noemt die musea specifiek. Het zou daar alleen maar gaan over "hoe slecht ons land is, hoe slecht slavernij was en hoe weinig de onderdrukten hebben bereikt. Niets over succes, niets over optimisme, niets over de toekomst."

In het conflict met de universiteiten dreigde Trump met het stopzetten van overheidssubsidies en het weigeren van visa voor buitenlandse studenten. Met name de strijd met Harvard escaleerde, maar volgens Trump is de regering dicht bij een akkoord met die universiteit.