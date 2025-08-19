Atleet Nageeye verdedigt titel in marathon New York

NEW YORK (ANP) - Abdi Nageeye verdedigt op 2 november zijn titel bij de marathon van New York. De organisatie heeft de deelname van de 36-jarige Nederlands recordhouder en van de Keniaanse titelverdedigster Sheila Chepkirui bekendgemaakt.

Nageeye won de marathon van New York vorig jaar in 2.07.39. Hij loste zijn Keniaanse medevluchter Evans Chebet in de laatste kilometer en kwam solo over de finish. Nageeye schreef eerder vorig jaar ook al de marathon van Rotterdam op zijn naam. Dit jaar eindigde hij als vierde in de marathon van Londen, maar verbeterde daar wel zijn eigen nationale record naar 2.04.20.

De organisatie meldde ook de deelname van oud-winnaars Chebet en Albert Korir bij de mannen en Sharon Lokedi en Hellen Obiri bij de vrouwen.