China en India staan directe vluchten tussen beide landen toe

NEW DELHI (ANP/RTR) - India en China staan weer directe vluchten tussen de twee landen toe. Sinds de coronapandemie in 2020 was het niet meer mogelijk om zonder tussenstop direct tussen Indiase en Chinese bestemmingen te vliegen. Het akkoord komt op een moment dat de twee Aziatische landen weer enige toenadering zoeken.

China en India wedijveren in Azië om invloed en hebben ook langlopende conflicten over elkaars grenzen. Het kwam in 2020 nog tot een dodelijke confrontatie tussen militairen van beide landen in de Himalaya. De laatste tijd halen de landen de banden weer aan, vooral nu de Amerikaanse president Donald Trump op handelsgebied de confrontatie zoekt met India.

Zo bezoekt de Indiase premier Narendra Modi eind augustus China voor het eerst sinds 2018, maakte zijn nationale veiligheidsadviseur Ajit Doval bekend. Doval sprak maandag en dinsdag in New Delhi met de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi over de decenniaoude grensgeschillen tussen de twee landen.