Trump wil sancties tegen Colombia om weigering deportatievluchten

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump zei zondag dat zijn land uitgebreide sancties en tarieven tegen Colombia gaat opleggen vanwege de weigering om Amerikaanse militaire vliegtuigen te accepteren met migranten die worden gedeporteerd.

In een bericht op Truth Social schrijft Trump dat hij zijn regering heeft opgedragen om tarieven van 25 procent op te leggen aan alle Colombiaanse goederen die de VS binnenkomen. Een week later worden die tarieven verhoogd naar 50 procent.

Eerder zondag had de Colombiaanse president Gustavo Petro gezegd dat hij niet toestaat dat vliegtuigen uit de VS met migranten op deportatievluchten in zijn land landen. Volgens Trump betekent de Colombiaanse weigering een "bedreiging van de nationale veiligheid" van zijn land, zo schrijft hij op Truth Social.

Trump kondigt ook een reisverbod en de onmiddellijke intrekking van visa voor Colombiaanse overheidsfunctionarissen aan. En: "Deze maatregelen zijn nog maar het begin. We zullen niet toestaan ​​dat de Colombiaanse regering haar wettelijke verplichtingen schendt door criminelen naar de Verenigde Staten te sturen!"