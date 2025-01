Brandweer tot maandagochtend bezig met blussen brand in Goes

GOES (ANP) - De brandweer verwacht nog tot maandagochtend bezig te zijn bij de brand in een loods in Goes die sinds zaterdagmiddag woedt. Wel is de situatie stabiel. "Het blussen en ook de regen hebben effect gehad."

De komende uren gaat de brandweer verder met sloopwerkzaamheden en het blussen van brandhaardjes die daarbij tevoorschijn komen. Het is de bedoeling dat de omliggende bedrijven zo snel mogelijk weer bereikbaar zijn.

De grote brand in een bedrijfspand aan de Pearyweg in de Zeeuwse plaats brak zaterdagmiddag uit. Doordat de wind draaide, laaiden de vlammen zondagmorgen vroeg weer op.