Tennisser De Jong door in kwalificatietoernooi US Open

NEW YORK (ANP) - Tennisser Jesper de Jong is het kwalificatietoernooi van de US Open goed begonnen. De 25-jarige Nederlander won in de eerste ronde in twee sets van de Litouwer Vilius Gaubas: 6-3 6-4.

De Jong heeft drie zeges nodig om zich te verzekeren van deelname aan het hoofdtoernooi van het grandslamtoernooi in New York. De nummer 80 van de wereld stuit in de tweede ronde van de kwalificaties op de Fransman Harold Mayot.

De Jong haalde dit jaar de tweede ronde op Roland Garros en Wimbledon. Hij stond vorige maand in het Zweedse Bastad voor het eerst in zijn carrière in de finale van een ATP-toernooi.

De Haarlemmer won tegen Gaubas de eerste set redelijk eenvoudig. Hij wist twee keer de opslagbeurt van de Litouwer te winnen en stond zelf geen breakpoint toe. In de tweede set moest De Jong er wat harder voor werken nadat ook Gaubas erin slaagde een break te plaatsen.