Trump wil troepen sturen naar San Francisco

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump zei zondag in een tv-interview dat hij troepen wil sturen naar San Francisco. Trump heeft de Nationale Garde al naar meerdere door Democraten bestuurde steden gestuurd.

De Nationale Garde is al ingezet in Los Angeles, Washington en Memphis. Rechters blokkeerden de inzet van de troepen in Chicago en Portland. "Vervolgens gaan we naar San Francisco", zei Trump zondag tegen Fox News. San Francisco staat bekend om zijn problemen met daklozen en drugsverslaafden.

"Het verschil is denk ik dat ze ons in San Francisco willen hebben. San Francisco was echt een van de geweldigste steden ter wereld. En toen ging het vijftien jaar geleden mis", aldus de president. "We gaan naar San Francisco en we gaan het weer fantastisch maken".

Trump heeft herhaaldelijk de omvang van de criminaliteit en onrust in Amerikaanse steden overdreven om de inzet van troepen te rechtvaardigen, waartegen lokale Democratische leiders zich grotendeels hebben verzet.