Eerste Duitse minister bij herdenking Kristallnacht in Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Voor het eerst is een Duitse minister aanwezig bij de nationale herdenking van de Kristallnacht in de Portugese Synagoge in Amsterdam. Het gaat om de in Amsterdam geboren Karin Prien, die sinds mei van dit jaar onderwijsminister is en een Joodse achtergrond heeft. Het Centraal Joods Overleg, dat de herdenking organiseert, meldt dat Prien een toespraak zal houden tijdens de plechtigheid op zondag 9 november.

Namens het kabinet spreekt demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Mariëlle Paul. Ook zijn er toespraken van onder anderen de voormalige opperrabbijn van Israël en van auteur Jessica Durlacher, dochter van Auschwitzoverlevende Gerhard Durlacher.

Tijdens de jaarlijkse Kristallnachtherdenking wordt stilgestaan bij de nacht van 9 op 10 november 1938, toen in Duitsland de ruiten van duizenden Joodse winkels werden ingeslagen en ongeveer 140 synagogen in brand werden gestoken.