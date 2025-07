Trump wint slag om belastingverlaging en hogere staatsschuld

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Republikeinse meerderheid in de Senaat van het Amerikaanse parlement heeft na een marathonzitting ingestemd met de belangrijkste uitgavenwet van de Republikeinse president Donald Trump. De Democraten uitten felle kritiek op de bezuinigingen op sociale welzijnsprogramma's en omdat de staatsschuld gigantisch stijgt.

Hoewel de Republikeinen over 53 van de 100 zetels in de Senaat beschikken, was de uitslag 50-50 en hakte de Republikeinse vicepresident JD Vance de knoop door.

De omvangrijke tekst, met als hoogtepunt een verlenging van de belastingverlagingen van de eerste termijn van de president van 4,5 biljoen (4500 miljard) dollar, gaat nu naar het Huis van Afgevaardigden van het parlement. Ook daar stuit de mammoetwet op de oppositie van de Democraten en meerdere Republikeinen die zich verzetten tegen forse bezuinigingen in de gezondheidszorg, subsidies voor groene energie en voedselhulpprogramma's voor de armen.