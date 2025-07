Apotheek in Venlo mag per direct geen medicijnen meer afgeven

UTRECHT/VENLO (ANP) - Een apotheekbedrijf in Venlo mag per direct geen enkel medicijn meer afgeven. Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zijn er "acute risico's voor de patiëntveiligheid". Zo'n bevel van de inspectie is heel uitzonderlijk.

Apotheker Prime Pharmacy is gevestigd op een industrieterrein. Het bedrijf ontvangt de medicijnen die internetartsen aan mensen voorschrijven, en stuurt die vervolgens door naar patiënten. Volgens de IGJ controleert Prime Pharmacy de identiteit van de patiënten niet. Het bedrijf kijkt ook niet of "de juiste middelen aan de juiste persoon, in de juiste dosering en met de juiste aanwijzingen of waarschuwingen zijn uitgegeven".

Verder vraagt het Limburgse bedrijf niet of mensen ook andere medicijnen gebruiken. Dat is wel verplicht, omdat het combineren van geneesmiddelen gevaarlijk kan zijn. Ook controleert Prime Pharmacy niet of klanten problemen hebben gekregen na het gebruik van de medicijnen.