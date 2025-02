Trump woont als eerste zittende president Super Bowl bij

NEW ORLEANS (ANP) - Donald Trump is zondagavond (plaatselijke tijd) bij de Superdome in New Orleans aangekomen voor de Super Bowl. Hij schrijft daarmee geschiedenis als de eerste zittende Amerikaanse president die de American footballfinale bijwoont.

Een presidentiële escorte bracht Trump naar het stadion in het centrum van New Orleans, nadat hij met Air Force One uit Florida was ingevlogen. Na zijn aankomst verscheen Trump kort op het veld van de Superdome. Daar ontmoette hij hulpverleners en familieleden van slachtoffers van de aanslag op 1 januari in New Orleans, waarbij 14 doden en tientallen gewonden vielen.

Trump is een van de vele beroemdheden die zondag de wedstrijd tussen de Kansas City Chiefs en de Philadelphia Eagles bijwonen. Zijn aanwezigheid bij de Super Bowl vormt een nieuw hoofdstuk in zijn gespannen relatie met de NFL. Trump heeft de footballliga herhaaldelijk verweten te progressief te zijn.

In een vooraf opgenomen interview dat voor de wedstrijd op Fox werd uitgezonden zei Trump dat zijn bezoek aan de Super Bowl goed is voor het land. "Ik dacht dat het goed zou zijn voor het land als de president bij de wedstrijd aanwezig zou zijn", vertelde Trump. In een verklaring die het Witte Huis uitbracht zei Trump dat de Super Bowl een kans is voor een verdeeld land om samen te komen.