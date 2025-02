Philadelphia Eagles verslaat Kansas City Chiefs in Super Bowl

NEW ORLEANS (ANP) - Philadelphia Eagles heeft in New Orleans voor de tweede keer in de clubgeschiedenis de Super Bowl gewonnen. De Eagles versloegen in de finale van het kampioenschap in het American football Kansas City Chiefs met 40-22.

De 59e editie van de Super Bowl was een herhaling van de finale van februari 2023. De Eagles verloren twee jaar geleden met 35-38 van de Chiefs. De ploeg uit Kansas won vorig jaar eveneens de seizoensfinale en zou bij een zege in New Orleans het eerste team in de geschiedenis worden met drie overwinningen op rij.

Voor de Eagles was het de tweede zege uit de clubhistorie, na de overwinning op New England Patriots in februari 2018. Naast de verloren wedstrijd van twee jaar geleden ging het team uit Pennsylvania ook onderuit in de Super Bowl in de seizoenen 1980 en 2004.