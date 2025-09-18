Trump zag toekomstige president in doodgeschoten Charlie Kirk

AYLESBURY (ANP) - De doodgeschoten rechts-conservatieve activist Charlie Kirk had president van de Verenigde Staten kunnen worden, zegt president Donald Trump. Dat heeft hij Kirk naar eigen zeggen voorgehouden.

"Ik zei hem: Charlie, je maakt goede kans ooit president te worden", zei Trump in een nieuwe lofzang op Kirk tijdens Trumps staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk.

Trump woont zondag de uitvaart bij van de vorige week op een universiteit doodgeschoten Kirk. De president zag de uitgesproken conservatief-christelijke en rechts-radicale influencer als een belangrijke medestander die veel jongeren voor zijn MAGA-beweging wierf.