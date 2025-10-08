Trump zegt burgemeester Chicago te willen vastzetten

WASHINGTON (ANP/AFP) - De burgemeester van Chicago zou moeten worden vastgezet vanwege het nalaten medewerkers van immigratiedienst ICE te beschermen. Dat schrijft de Amerikaanse president Trump op zijn platform Truth Social. De burgemeester in kwestie, Brandon Johnson, noemde Trumps keuze om ruim zevenhonderd troepen van de National Guard naar zijn stad te sturen eerder "illegaal, ongrondwettelijk en gevaarlijk".

Trump voegde eraan toe dat de Democratische gouverneur van Illinois, JB Pritzker, wat hem betreft hetzelfde lot beschoren is. Pritzker zei eerder dat de Garde "verdomme weg moest blijven".

Een kleine tweehonderd leden van de Nationale Garde arriveerden woensdagochtend in Illinois. Naar verluidt verblijven ze op een militaire basis in Elwood, op circa 90 kilometer van Chicago.