Trump zegt Iran niet aan te vallen voor midterms

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump garandeert op Truth Social dat de Verenigde Staten geen aanvallen zullen uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS van volgende maand. Volgens hem verlopen de gesprekken tussen beide landen "productief".

"We zullen Iran op geen enkel moment vóór de midterms op 3 november aanvallen", schrijft Trump. De oorlog in Iran is niet populair onder de Amerikaanse kiezers en de daardoor veroorzaakte hogere brandstofprijzen zijn een belangrijk thema tijdens de verkiezingscampagnes.

Trump heeft al meerdere keren beloofd dat de prijzen van olie na de midterms snel zullen zakken. Hij beschuldigde Iran er al van de verkiezingen te willen beïnvloeden door die prijzen hoog te houden. Hij claimde toen dat Iran de oorlog na 3 november snel zou opgeven.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie kondigde vrijwel gelijktijdig met het bericht van Trump nieuwe sancties tegen Iran aan. Die zijn gericht op de Iraanse schaduwvloot.