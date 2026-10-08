Gaat je cv-ketel deze winter kapot? Dan mag je nu nog gewoon een nieuwe gasketel laten ophangen. Maar het kabinet maakte woensdag bekend dat een gewone cv-ketel vanaf 2029 bij vervanging niet meer voldoet. Daardoor speelt er nu een vraag die een jaar geleden nog weinig uitmaakte: hoe lang wil je nog aan die nieuwe ketel vastzitten?

Tot 2029 mag een gewone ketel nog

Volgens de NOS worden de normen vanaf 2029 zo streng dat een gewone gasgestookte cv-ketel er niet meer aan voldoet. Een wet is het nog niet. Volgens KiesBeter moet het kabinet eerst een wetsvoorstel indienen, en dat moet door de Tweede en de Eerste Kamer. Tot die tijd mag je een kapotte ketel gewoon vervangen door een nieuwe.

Die nieuwe ketel hoeft er in 2029 ook niet uit. De regel geldt alleen als je je ketel vervangt. Zolang hij het doet, mag hij blijven hangen.

Een ketel die je nu koopt, mag na 2029 gewoon blijven hangen.

Kopen is het goedkoopst, maar dan zit je eraan vast

Volgens de Consumentenbond is een cv-ketel kopen financieel voordeliger dan huren. Dat blijft zo als je meerekent dat je over twaalf jaar rente misloopt op het geld dat je in de ketel steekt. Een goede ketel koop je volgens de bond voor €1.000 à €1.200. De NOS rekent voor een cv-ketel met €2.000.

Kopen heeft ook nadelen. Je betaalt in één keer een groot bedrag en je regelt zelf onderhoud en reparaties. En ga je binnen een paar jaar van het gas af, dan zit je met een ketel die je niet meer nodig hebt, waarschuwt de Consumentenbond.

Een hybride warmtepomp is daarmee niet van de baan. Volgens de Consumentenbond kun je bijna elke moderne cv-ketel later combineren met een hybride warmtepomp. Je stelt dat deel van de investering dus alleen uit.

Huren: je zit er korter aan vast, maar het is duurder

De Consumentenbond zegt het eerlijk: huren is veel duurder. Kun je binnen vijf jaar van het gas af, dan is huren volgens de bond wel een goede optie. Dat geldt ook als je binnen een paar jaar een hybride warmtepomp wilt. Je huurt dan nu een ketel en stelt de echte keuze nog even uit. Kies dan wel een flexibel contract, waar je niet lang aan vastzit en dat je zonder hoge boete kunt opzeggen.

Op dat contract moet je goed letten, want de looptijden lopen ver uiteen. Bij installateur Kemkens huur je een cv-ketel minimaal vijf jaar, vanaf €35 per maand plus eenmalig €149 installatiekosten. Bij hesi duurt een contract standaard vijftien jaar, bij Gasservicematen twaalf jaar. Hesi noemt maandbedragen van €25 tot €60, afhankelijk van ketel en aanbieder.

Zo reken je het uit

Wij namen het huurbedrag van Kemkens en zetten dat naast de aankoopprijzen van de Consumentenbond en de NOS:

Huur van €35 per maand: €420 per jaar

Minimale huurperiode van vijf jaar, inclusief installatie: ongeveer €2.250

Twaalf jaar huren, inclusief installatie: bijna €5.200

Kopen: eenmalig €1.000 à €1.200 (Consumentenbond) tot €2.000 (NOS), onderhoud niet inbegrepen

Bij huren betaal je wel voor meer dan alleen de ketel. Installatie, onderhoud en reparaties zitten volgens de Consumentenbond meestal in het maandbedrag. Toch is de conclusie duidelijk: huren loont vooral als je echt binnen een paar jaar overstapt. Hang je de ketel op voor de lange termijn, dan ben je met kopen goedkoper uit.

Huren is alleen slim als je ook echt binnen een paar jaar overstapt.

Meteen hybride kan ook

Je kunt ook nu al doen wat vanaf 2029 de standaard wordt: een nieuwe ketel met een hybride warmtepomp erbij. Hoe je dat per maand betaalt, lees je in 'Geen €6.000 op de bank voor de hybride warmtepomp van 2029? Zo betaal je hem per maand, en dit levert hij op'. Waarom wachten je subsidie kan kosten, staat in 'Twijfel je over een warmtepomp? Wachten tot 2027 kan je ruim €1.100 subsidie kosten'.

Overweeg je om de hybride te huren? Let dan op de looptijd. Bij Kemkens huur je een hybride warmtepomp minimaal twaalf jaar. Frank Energie raadt aan om bij een ketel die nu aan vervanging toe is alvast rekening te houden met de nieuwe norm, ook als je zelf nog geen hybride neemt.

Wat je nu kunt doen