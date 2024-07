Trump zegt kandidaat te zijn voor heel Amerika

MILWAUKEE (ANP) - "Ik ben kandidaat voor heel Amerika, niet half Amerika, omdat winnen voor half Amerika geen zege is." Dat zei de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump bij de aanvaarding van zijn kandidatuur op de Republikeinse conventie in Milwaukee.

"We komen samen boven of we vallen uiteen", zei hij tegen de uitgelaten menigte op de conventie. Trump voorspelde een ongelooflijke overwinning bij de verkiezingen in november en zei dat de Democraten moeten stoppen de Republikeinen als vijand van de democratie af te schilderen.

Hij bracht de aanslag in Pennsylvania in herinnering, hoe hij net aan het vertellen was over de immigratiecijfers onder zijn regering toen een kogel zijn oor raakte. "Absoluut verbazingwekkende aantallen", zei hij, in een indirecte verwijzing naar de kritiek die Republikeinen hebben op de aantallen migranten die de zuidgrens van de Verenigde Staten proberen over te steken onder de regering Biden.

Olie

"Nu leven we onder een totaal incompetent leiderschap, een natie in verval. Als ik president was geweest, was de oorlog tussen Rusland en Oekraïne nooit gebeurd." Trump beloofde inflatie en illegale immigratie aan te pakken, de rente en de belastingen te verlagen en de auto-industrie te herstellen. De zwarte en Spaanstalige bevolking worden het meest geraakt door immigratie, aldus Trump. Hun banen worden volgens hem ingepikt. Ook beloofde hij naar olie te boren: "Boor, baby, boor."

Trumps vrouw Melania verscheen op de conventie voor het eerst sinds lange tijd weer in het openbaar. Ze omhelsden elkaar na zijn toespraak van anderhalf uur.